Çek hırsızlarının soruşturması tamamlandı

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı.

Çelik huzurda bulunan zanlıların 16 Nisan 2021 tarihinde saat 09.00-17.00 saatleri arasında Gaziveren’ de ikametgâhın yatak odası içerisinde bulunan aynı yerde sakin B.Ç’ye ait ısdar edilmiş çek defteri içerisinden 5 adet boş çek yaprağı Lefkoşa’ da sakin Aliye KILIÇ tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis sirkat edilen 1 adet çek yaprağının Lefkoşa’ da zanlı Onur DİKYAR ve Aliye KILIÇ tarafından henüz tespit edilemeyen meblağ yazılıp tedavüle sürüldüğünü mahkemeye aktardı.

Polis soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve zanlıların tahkikata etki edemeyeceğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davalarında hazır olması maksadı ile zanlı Onur Dikyar’ın 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine zanlı Aliye Kılıç’ın ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.