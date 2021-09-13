banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
91'i yerel 124 pozitif vaka
91'i yerel 124 pozitif vaka
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu!
Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri başladı
Eczanelerde kış saati
Okullar açıldı
Okullar açıldı
banner376
Flaş Haber
91'i yerel 124 pozitif vaka
Kapat

Çaluda ve Ünverdi Beraat etti

2012-2013 yıllarında Çalışma Bakanı olan Şerife Ünverdi ile o dönemki Özel Kalem Müdürü olan ve 2018 yılında Cumhuriyet Meclisi’nin kararıyla dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda aleyhinde yürütülen dava sürecinde sona doğru geliniyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 19:02
Çaluda ve Ünverdi Beraat etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
2012-2013 yıllarında Çalışma Bakanı olan Şerife Ünverdi ile o dönemki Özel Kalem Müdürü olan ve 2018 yılında Cumhuriyet Meclisi’nin kararıyla dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda aleyhinde yürütülen dava sürecinde sona doğru geliniyor. “Görevi kötüye kullanma” ve “Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçlarından yargılanan sanıklar Aytaç Çaluda ile Şerife Ünverdi, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer bugünkü duruşmada okuduğu ara kararda, iddia makamı adına Savcı Behrat Mavioğlu ve savunma avukatları da  hazır bulundu.

Yargıç Temay Sağer, sanıkların verdiği yazılarda bahse konu kişilerin ön izinden muaf tutulmasına yönelik direktiflerde bulunulduğunun yer aldığını ancak söz konusu kişilerin borçlarının silinmesine yönelik bir ifadenin yer almadığını belirterek, sanıkların “Görevi kötüye kullanma” suçundan beraat ettiğini, fakat “Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçlarından suçlu bulunarak savunmaya çağrıldığını kaydetti.

Savunma avukatları sanıkların savunma yapıp yapmayacağına karar vermek ve durum değerlendirmesi yapmak adına mahkemeden süre talep ederken, Mahkeme, karar duruşmasının 17 Eylül 2021 Cuma günü saat 12.30’a ertelenmesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
şerife ünverdiAytaç Çaluda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli polis müfettişi Gülay Çekici 8 yıl hapis yatacak
Emekli polis müfettişi Gülay Çekici 8 yıl hapis yatacak
Cinsel taciz zanlısı Coşkun Tüylü 8 gün daha poliste tutuklu kalacak
Cinsel taciz zanlısı Coşkun Tüylü 8 gün daha poliste tutuklu kalacak
Yargıç teminat talebini kabul etti
Yargıç teminat talebini kabul etti
Ölümlü kazanın soruşturması sürüyor
Ölümlü kazanın soruşturması sürüyor
Tasarrufundaki telefonların bazıları başkasının adına kayıtlı çıktı!
Tasarrufundaki telefonların bazıları başkasının adına kayıtlı çıktı!
Polisten haberler..
Polisten haberler..
2 yaşındaki çocuğunu itip düşürerek yaraladı, eşini feci şekilde darp etti!
2 yaşındaki çocuğunu itip düşürerek yaraladı, eşini feci şekilde darp etti!
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu
Böyle komşu olmaz olsun!
Böyle komşu olmaz olsun!
Polisten haberler..
Polisten haberler..

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim