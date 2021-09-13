Çaluda ve Ünverdi Beraat etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

2012-2013 yıllarında Çalışma Bakanı olan Şerife Ünverdi ile o dönemki Özel Kalem Müdürü olan ve 2018 yılında Cumhuriyet Meclisi’nin kararıyla dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda aleyhinde yürütülen dava sürecinde sona doğru geliniyor. “Görevi kötüye kullanma” ve “Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçlarından yargılanan sanıklar Aytaç Çaluda ile Şerife Ünverdi, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer bugünkü duruşmada okuduğu ara kararda, iddia makamı adına Savcı Behrat Mavioğlu ve savunma avukatları da hazır bulundu.

Yargıç Temay Sağer, sanıkların verdiği yazılarda bahse konu kişilerin ön izinden muaf tutulmasına yönelik direktiflerde bulunulduğunun yer aldığını ancak söz konusu kişilerin borçlarının silinmesine yönelik bir ifadenin yer almadığını belirterek, sanıkların “Görevi kötüye kullanma” suçundan beraat ettiğini, fakat “Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçlarından suçlu bulunarak savunmaya çağrıldığını kaydetti.

Savunma avukatları sanıkların savunma yapıp yapmayacağına karar vermek ve durum değerlendirmesi yapmak adına mahkemeden süre talep ederken, Mahkeme, karar duruşmasının 17 Eylül 2021 Cuma günü saat 12.30’a ertelenmesine emir verdi.