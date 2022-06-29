banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: “Hükümetin hazırladığı ekonomik paket yarın halkla paylaşılacak“
Amcaoğlu: “Hükümetin hazırladığı ekonomik paket...
Türkiye'den 50 megavatlık 2 jeneratör geldi
Türkiye'den 50 megavatlık 2 jeneratör...
Sağlık Bakanlığı’ndan önemli duyuru
Sağlık Bakanlığı’ndan önemli duyuru
Gözler Tatar’da kulaklar Avcı’da!
Gözler Tatar’da kulaklar Avcı’da!
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
banner404
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası!
Kapat

Çalıştığı matbaadan hırsızlık yaptı

Çalışmakta olduğu matbaadan hırsızlık yaptığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Cengiz Asilkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 13:07
Çalıştığı matbaadan hırsızlık yaptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Çalışmakta olduğu matbaadan hırsızlık yaptığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Cengiz Asilkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban olguları aktardı. Polis, zanlı Cengiz Asilkan’ın müstahdem tarafından sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,  15-24 haZİRAN 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kıbrıs Diyalog Yayıncılık Ltd. isimli iş yerinde baskı operatörü olarak çalışmakta olan Lefkoşa'da sakin Cengiz Asilkan’ın  işyerine ait gazete baskısında kullanılan toplam 1620 Euro değerindeki AGFA marka 86 x 60.7 mm. ebatlarındaki her bir kutunun içerisinde 20 adet metal levha bulunan toplam 9 adet gazete baskı levhalarını sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayın polise 25.06.2022 tarihinde rapor edilmiş olup adı edilenin mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti. Polis, mahkemeden alınan arama emri sonrasında Cengiz Asilkan'a ait Atatürk Caddesi Geçitkale adresinde bulunan ikametgahta yapılan aramada bahse konu levhaların boş olan 9 paket kutuları söz konusu ikametgahın avlusu içerisinde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının 5 gün süre daha tutuklu kalmasını temin etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan'da 950 Bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 950 Bin Euro ile yakalandı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Narkotikten uyuşturucu operasyonu
Narkotikten uyuşturucu operasyonu
2 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu ile yakalandılar cezaevine gönderildiler!
2 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu ile yakalandılar cezaevine gönderildiler!
Darp suçundan tutuksuz yargılanacak!
Darp suçundan tutuksuz yargılanacak!
Ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışırken yakalandı
Ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışırken yakalandı
Kurye operasyonunda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi
Kurye operasyonunda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi
Girne'de köpeğin ölümüne neden olan kişi tutuklandı
Girne'de köpeğin ölümüne neden olan kişi tutuklandı
Mağazadaki kıyafetleri ödemeden çıktı
Mağazadaki kıyafetleri ödemeden çıktı
Polis açıkladı... Ölüm nedeni belli oldu
Polis açıkladı... Ölüm nedeni belli oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim