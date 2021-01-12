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Aziz Davranov yakalandı!

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhruddin Kurbanov’un ardından meseleye bağlantılı olarak arananlardan Aziz Davranov’da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ocak 2021 Salı 12:44
Aziz Davranov yakalandı!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı.

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Yorgancı, 2020 Eylül - Aralık ayları ve 2021 Ocak ayı içerisinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Royal Casino isimli iş yerinde slot makine kontrolörü olarak çalışan ve önceden tutuklu bulunan zanlı Muhruddin Kurbanov'un oyun oynattığı elektronik rulet masasında konu iş yerine müşteri olarak gelen Zanlı Aziz Davranov'un oynamış olduğu numaralara rulet topunu hile yaparak kazanmasını sağlayabilmek için numaralara koymak suretiyle para kazanmasını sağlayıp sirkat ettiklerini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve aranan 3 kişinin daha olduğunu belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz DavranovMuhruddin Kurbanov
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