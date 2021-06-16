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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Aranıyordu!.. 5 yıl sonra yakalandı!

Narkotik ekipleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 65 gram kokain, 799 gram hintkeneviri ve 155 adet extacy hapla ilgili aranan Ömer Beyaz tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 22:33
Aranıyordu!.. 5 yıl sonra yakalandı!
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekipleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 65 gram kokain, 799 gram hintkeneviri ve 155 adet extacy hapla ilgili aranan Ömer Beyaz tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.  Mahkemede ifade veren Polis memuru Kaan Kurtbir, Narkotik ekipleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 65 gram kokain, 799 gram hintkeneviri ve 155 adet extacy hapla ilgili aranan Ömer Beyaz’ın 15 Haziran 2021 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandığını söyledi. Polis, operasyon tarihinde 4 kişinin tutuklandığını ancak Beyaz’ın yurt dışına gitmiş olmasından dolayı sorgulanamadığını ifade etti. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Mersin’den tahta suntaların içerisinde Girne Liman’ından ülkeye sokulduğunu hatırlatan polis, zanlının suçla ilgili sorgulanacağını belirterek, 2 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer BeyazUyuşturucu
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