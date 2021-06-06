Açılımla birlikte uyuşturucu trafiği yeniden başladı

Zanlılar 05.06.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.(MHA)
06 Haziran 2021 Pazar 13:23
Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme ekipleri aldığı bir bilgiyi değerlendirerek 04.06.21 tarihinde yabancı uyruklu Ayodele Ayomipo Ogundiya (E-19), Abiola Andrew Adeyemi (E-31) ve Alamide Opeyemi Ogunfemi (K-31)’in tasarruflarında satışa hazır hale getirilmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 50 gr 10 ml madde bulunarak emare alındıktan sonra zanlılar tutuklandı.