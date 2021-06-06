Açılımla birlikte uyuşturucu trafiği yeniden başladı

Gazimağusa’da uyuşturucu madde suçlarıyla ilgili haberlerde bir süreden beri azalma görülmesi memnunluk yaratırken, açılımla birlikte yeniden uyuşturucu madde suçlarının görülmesi halk arasında yeniden gerginlik yaşanmasına neden oldu.