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Açılımla birlikte uyuşturucu trafiği yeniden başladı

Gazimağusa’da uyuşturucu madde suçlarıyla ilgili haberlerde bir süreden beri azalma görülmesi memnunluk yaratırken, açılımla birlikte yeniden uyuşturucu madde suçlarının görülmesi halk arasında yeniden gerginlik yaşanmasına neden oldu.

06 Haziran 2021 Pazar 13:23
Açılımla birlikte uyuşturucu trafiği yeniden başladı
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Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme ekipleri aldığı bir bilgiyi değerlendirerek 04.06.21 tarihinde yabancı uyruklu Ayodele Ayomipo Ogundiya (E-19), Abiola Andrew Adeyemi (E-31) ve Alamide Opeyemi Ogunfemi (K-31)’in tasarruflarında satışa hazır hale getirilmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 50 gr 10 ml madde bulunarak emare alındıktan sonra zanlılar tutuklandı.

Zanlılar 05.06.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.(MHA)

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