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5 genç uyuşturucuyla yakalandı
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5 genç uyuşturucuyla yakalandı

5 genç uyuşturucuyla yakalandı

05 Şubat 2019 Salı 11:21
5 genç uyuşturucuyla yakalandı

5 genç uyuşturucuyla yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sakin Bayram Gazi Çetin, Berk Kılınç, Nizamettin Babayiğit, Muhammed Altunçay ve Mahmut Çelik isimli 5 genç farklı miktarlarda uyuşturucu maddeyle yakalanarak, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlıların Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarıyla methaldar olduklarını kaydetti. Kurtbir, 4 Şubat’ta 14.35 -15.15 saatleri arasında Gönyeli’de sakin zanlı Bayram Gazi Çetin’in ikametgahı ve arabasında mahkeme emriyle yapılan aramada tasarrufunda 6 gram sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile, 7 adet elle sarılı içinde sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan sarma sigara ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen Kurtbir, zanlının tasarrufundaki uyuşturucu maddeleri zanlı Berk Kılınç ile birlkte Hamitköy’de bir boş araziden aldıklarını itiraf ettiğini belirtti. Kurtbir, ayni gün saat 16.40’da tutuklandığını ve eşofmanın cebinde 3 gram ağırlığında sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Kurtbir, zanlı Berk Kılınç’ın evinde yapılan aramada 13 gram ağırlığında sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Kurtbir, zanlı Berk Kılınç’ın ifadesinde zanlı Bayram Gazi Çetin ile birlikte Hamitköy’deki boş araziden 28 gram ağırlığında uyuşturucu madde aldıklarını ve uyuşturucunun zanlı Nizamettin Babayiğit’e ait olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Kurtbir, zanlı Nizamettin Babayiğit’in ayni gün tutuklandığını ve konu uyuşturucu maddeleri 1 Şubat’ta zanlı Muhammed Altunçay’a bin 500 TL verip aldıklarının belirlendiğini belirtti.

Polis memuru Kağan Kurtbir, ayni gün zanlı Muhammed Altunçay’ın da tutuklandığını söyledi. Kurtbir, zanlı Altunçay’ın konu parayı Mahmut Çelik’e verip, uyuşturucuyu aldıklarını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Kurtbir, Gönendere’de sakin Mahmut Çelik’in ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda metal öğütücü ve yarım gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını söyledi. Tahkikatın devam ettiğini, Mahmut Çelik dışındaki 4 zanlının ifade verdiğini söyleyen Kurtbir, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 05.02.2019 12:49
Anahtar Kelimeler:
Muhammed AltunçayBayram Gazi ÇetinBerk KılınçNizamettin BabayiğitUyuşturucuMahmut Çelik
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