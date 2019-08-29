banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
287.320
DOLAR
5.8295
STERLİN
7.1302
EURO
6.4459
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner307
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

4 buçuk yıl hapis yatacak

4 buçuk yıl hapis yatacak

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:41
4 buçuk yıl hapis yatacak

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa - Girne anayolunda 24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu’nun ölümüyle sonuçlanan kazanın sürücüsü Yasin Er bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 4 buçuk yıl hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkındaki kararı ağır ceza mahkemesi başkanı Nüvit Gazi açıkladı.

Gazi, meydana gelen kaza ile ilgili tüm olguların incelendiğini, mütefavanın kazada katkısal kusuru bulunmadığını, kazanın olduğu saate yolun görüş açısının yerinde olduğunu söyledi.

Savunmanın yolda çelik bariyer olmadığını, eğer olsaydı sanığın karşı şeride geçmeyeceğini söylediğini aktaran Gazi, bariyer olmayışını sanık lehinde değerlendirmediklerini ifade ederek, “Sanık yolun durumunu dikkate alarak sürüş yapmalıydı”dedi.

Gazi, kazanın oluşunda sanığın dikkatsiz, ihmalkar, tehlikeli sürüş yapmasının etken olduğunu ifade etti.

Ölümle sonuçlanan kazaların toplumda derin acılara neden olduğunu, son zamanlarda kazalarda yaşanan artışın endişe verici olduğunu, insanların yollarda hayatlarını kaybetmelerinin modern dünyada trajik bir durum olduğunu kaydeden Gazi, bu tür suçları işleyenlere ağır cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazi, sanığın iş araçları için azami hız limiti 75 km olan yolda hız limitinin üstünde araç kullandığını, dikkatsiz ve tehlikeli sürüş yaparak kazaya neden olduğunu belirtti.

Gazi, sanığın avukatının sanığın pişman olduğunu, ruh sağlığının bozulduğunu, birinin ölümüne neden olduğu için sürekli kâbus gördüğünü ve Barış Ruh’ta kontrollerden geçip ilaç kullanmaya başladığını söylediğini aktardı.

Gazi, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 4 buçuk yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu

Lefkoşa - Girne anayolunda Bulut İnşaat önlerindeki kazada, Girne istikametine doğru seyreden Yasin Er yönetimindeki KS 824 plakalı aracın dikkatsizlik sonucu orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek normal yolunda seyreden Hilmi Çelebioğlu yönetimindeki HC 688 plakalı araçla çarpışmıştı.

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, her iki aracın sürücüleri Yasin Er ile Hilmi Çelebioğlu, KS 824 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şahin Sevimli ve HC 688 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sercan Hallaç yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çelebioğlu aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:
ölümKazaKararHapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte evrak duruşması tamamlandı
Sahte evrak duruşması tamamlandı
6 gün daha tutuklu kalacaklar
6 gün daha tutuklu kalacaklar
Cep telefonları incelenecek
Cep telefonları incelenecek
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
Gazimağusa'da hırsızlık
Gazimağusa'da hırsızlık
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!
Ani ölüm
Ani ölüm
Cep telefonunun şifresi çözüldü
Cep telefonunun şifresi çözüldü
İlteralp, 5 gün daha tutuklu kalacak
İlteralp, 5 gün daha tutuklu kalacak
Beyaz, 4 gün daha tutuklu kalacak
Beyaz, 4 gün daha tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim