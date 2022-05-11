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3 ton kaçak patatesle yakalandı

Gümrüksüz mal tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Özkolacı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:25
3 ton kaçak patatesle yakalandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gümrüksüz mal tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Özkolacı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mustafa Özkolacı’nın Gümrüksüz mal tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 10.05.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Kırklar’da bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde zanlı Mustafa Özkolacı’nın kullanımındaki ford transit marka araç içerisinde Güney Kıbrıs’dan gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tahmini 3 bin kilo patatesin tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyidinin yapılması gerektiğini ayrıca bir kişinin arandığını anlattı. Polis, zanlının bu aşamada 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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