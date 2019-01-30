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2 zanlı tutuksuz, 1 zanlı tutuklu yargılanacak…

2 zanlı tutuksuz, 1 zanlı tutuklu yargılanacak…

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:46
2 zanlı tutuksuz, 1 zanlı tutuklu yargılanacak…

2 zanlı tutuksuz, 1 zanlı tutuklu yargılanacak…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa'da uyuşturucu alışverişi yapan 3 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı...

Mağusa'da tasarruflarında 10 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Abdulmunem Qanan ve Faraı Macharaga ile konu uyuşturucu maddeyi zanlılara satan zanlı Ukaku Eleanay hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Qanan ile Macharaga tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, 2007 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Eleanay ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, 21 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan kaldırım üzerinde oturan kişilerin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün söz konusu bölgeye gidilerek kaldırım üzerinde otururken tespit edilen zanlı Abdulmunem Qanan ve Faraı Macharaga’nın yanına gidildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Qanan’ın elinde tuttuğu tütün paketini dere yatağına attığı sırada tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, dere yatağına atılan tütün paketi içerisinde yapılan kontrolde 10 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirterek zanlıların tutuklandığını söyledi. Zanlı Qanan ve Macharaga’nın mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde birer gönüllü ifade verdiklerini söyleyen tahkikat memuru, yapılan sorgulamalarında konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi zanlı Ukaku Eleanay’dan 600 TL karşılığında 10 gr olarak aldıklarının tespit edildiğini ve zanlı Eleanay’ın da tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, KKTC’de öğrenci olan zanlı Qanan ile Macharaga’nın uygun bir teminata bağlanmasını, 2007 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Eleanay’ın ise davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Satıcı tutuklu yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Abdulmunem Qanan ile Faraı Macharaga’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 5’er bin TL nakdi teminat ödemelerine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi. İnan, zanlı Ukaku Eleanay’ın ise davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 31.01.2019 00:27
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuAbdulmunem Qanan Faraı MacharagaUkaku Eleanay
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