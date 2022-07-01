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1'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak

Narkotik, yabancı uyruklu 8 kişiyi Güney Kıbrıs’a geçirecekken yakalanan ve Van aracında eroin bulunan zanlı Nezif Özhançer’i uyuşturucu verdiği bir zanlıyla birlikte bugün yeniden mahkemeye çıkardı.

01 Temmuz 2022 Cuma 17:24
1'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik, yabancı uyruklu 8 kişiyi Güney Kıbrıs’a geçirecekken yakalanan ve Van aracında eroin bulunan zanlı Nezif Özhançer’i uyuşturucu verdiği bir zanlıyla birlikte bugün yeniden mahkemeye çıkardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis,  20.06.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı giriş kısmında bulunan çember üzerinde yapılan operasyonda,  8 zanlıyla birlikte Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak suçundan tutuklanan Güzelyurt'ta sakin zanlı Nezif Özhançer’in (E-39) van aracının direksiyonunda 18 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, 23.06.2022 tarihinde saat 19:00 raddelerinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Taşkınköy-Lefkoşa'da bulunan Şht. Murat Şen Sokak üzerinde şüpheli görülen Zanlı Tarek Arbını’nin (E-28) tasarrufunda toplam 8 gram Eroin türü uyuşturucu maddenin bulunarak, emare olarak alındığını ve konu maddeyi zanlı Nezif Özhançer’den aldığının belirlendiğini anlattı. Polis, zanlı Tarek Arbını’nin tutuksuz zanlı Nezif Özhançer’in ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlı Nezif Özhançer’in 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, zanlı Tarek Arbını’nin ise 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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