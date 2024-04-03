ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 02.04.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Kumyalı’da sakin Hatice POYRAZ (K-87) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 02.04.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Akova köyünün kuzeyinde, Akova’da sakin Tahir BODİ (E-77) kullanımındaki traktör araç ile tarlasında çapalama yaptığı sırada, aniden rahatsızlanarak traktörden düşüp yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiş olup, yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin; “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kronik beyin kanaması, düşmeye bağlı kaburga kemikleri kırıkları, iç organ yaralanması ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

01.04.2024 tarihinde, Güvercinlik’te kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Nuh TİLİM (E-36)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI (GELİŞME) - ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

06.03.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Dikmen-Lefkoşa Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Mahmut ÖZTÜRK (E-50) yönetimindeki LZ 728 çift kabin araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Babahan YUSUPOV (E-38) yönetimindeki TMA 459 plakalı tır araca çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan LZ 728 plakalı araç sürücüsü Mahmut ÖZTÜRK, Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02.04.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK (GELİŞME)

27.03.2024 tarihinde İskele’de, S.S.(E-38) ve M.S.(E-43)’nin, çalıştıkları işyerine ait olup bir ikametgah içerisinde bulunan çamaşır makinesi, fırın, ocak ve aspiratörü çalmaları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen R.R.(K-44), A.P.(E-38) ve M.G.(E-40) tutuklanmıştır.

Bahse konu şahısların kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise; 8 adet klima, 4 adet klima gazı tüpü, 4 adet led lamba, 3 adet tuvalet iç takımı, 2 adet alet çantası ve içerisinde muhafaza edilen muhtelif aletler ile malzemeler bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

02.04.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

17.03.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan H.Ö.S.(E-41)’nin, oyun masası üzerinde unutulan bir şahsa ait aracın kontak anahtarını alıp çalındıktan sonra, kumarhanenin araç park yerinde bulunan söz konusu aracı, mal sahibinden izinsiz olarak sürüp ayrıldığı tespit edilmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında aranmakta olan H.Ö.S, 02.04.2024 tarihinde Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’ndan GKRY Bölgesine geçmek istediği sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE, HAVA TÜFEĞİ İTHAL VE TASARRUFU

02.04.2024 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait marinada, demirli olarak bulunan H.Ş.(E-56)’nin kullanımındaki teknede, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan aramada, 1 adet hava tüfeği ve hava tüfeğine ait toplam 522 adet saçma tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

02.04.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Beyarmudu’nda faaliyet gösteren bir işyerinde, GKRY bölgesinde sakin Florin TECUCEANU (E-44) kullanımındaki vinç araç ile önceden yapılmış konteyner evin taşınması için naklini yapacağı sırada, söz konusu konteynır ev üzerinden kesilen alçıpan ve profil demirden mamul parçanın savrulup, Florin TECUCEANU’nun başına çarpması sonucu yaralanmıştır. Adı edilen ambulans ile GKRY bölgesindeki hastaneye kaldırılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

02.04.2024 tarihinde, 12:45 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde Taş Ocakları mevkiinde, Mehmet İŞÇİMEN (E-28) yönetimindeki FK 987 plakalı araçta Girne istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik sisteminde oluşan kısa devre sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangına taş ocakları çalışanları ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümündeki aksamlar ile elektrik tesisatı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 02.04.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Esat BOZDOĞAN (E-23) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RJ 787 plakalı araç ile çift şeritli yolda kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken, seyrettiği yol üzerinde bulunan Hamitköy Çemberi trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yanmasına rağmen trafik kurallarına riayet etmeden yoluna devam etmesi sonucu, o esnada Dr Fazıl Küçük Bulvarından Hamitköy Çemberine giriş yapan Abdullah PORSNOK (E-27) yönetimindeki NP 321 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

2. 02.04.2024 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde, Antonis PAPADOPOULOS (E-31), yönetimindeki KRL 408 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu önlerindeki çembere geldiğinde dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, bordür taşlarına çarpıp, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp arazi içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.