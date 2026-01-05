Gazimağusa’da bir eğlence mekanının önünde yaşanan tartışmada zanlı V.Ö.(E-21), S.K’yi (E-25) ciddi şekilde darp ederek, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Polis basın bültenine göre, dün meydana gelen olayla ilgili zanlı V.Ö. tutuklandı.

- Kalkanlı’da kanunsuz avlanma

Kalkanlı’da, dün, ava açık bir bölgede polis tarafından yapılan avcı kontrollerinde, B.M’nin (E-20) av ruhsatı olmadığı halde, N.G.(E-25) adına kayıtlı av tüfeğini taşıyıp kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Korkutmak maksadıyla bıçak taşıyan kişi tutuklandı

Girne’de, dün, kamuya açık bir yer olan 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde, bir şahısla aralarında yaşanan tartışma sonucu Z.Ç.(E-58), korkutmak maksadıyla kanunsuz olarak bıçak taşıdı. Bahse konu kişi tutuklanırken, bıçak da emare olarak alındı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.