Girne’de, dün, yolda yürüyen bir kadının çantasını zorla alarak kaçan motosikletli 21 yaşındaki zanlı, tespit edilerek tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, sokakta yaya olarak yürüyen L.J.M’nin (K-55) arkasına, kullanımındaki motosikletle yaklaşan kimliği meçhul erkek bir şahıs, kadının kolunda takılı olan çantayı zorla alarak çantayla birlikte içerisinde muhafaza edilen tablet bilgisayar, para cüzdanı, muhtelif ziynet eşyaları ve toplam 13 bin TL nakit parayı çalıp, olay yerinden kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.H.(E-21) tespit edilerek tutuklandı.

- Üzerinde bıçak bulunduran alkollü şahıs tutuklandı

Girne’de kamuya açık bir yer olan Mustafa Çağatay Caddesi’nde, 188 miligram alkollü içki tesiri altında tespit edilen H.C.U’nun (E-25) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşıdığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Su Ürünleri Yasası'na aykırı hareket eden şahıslara yasal işlem

Öte yandan, balık avlanması yasak olan Alagadi bölgesinde, T.M’nin (E-42) olta ile, Ö.K’nin (E-49) ağ atmak suretiyle kanunsuz olarak balık avladıkları, Karaoğlanoğlu’nda E.Ş’nin (E-35) ise isim ve kayıt numarası ile KKTC bayrağı olmayan tekneyle deniz içerisinde seyrettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.