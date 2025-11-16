Lefkoşa’da Kemal Deniz Sokak üzerinde devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi şüpheli gördüğü bir kişinin üzerinde uyuşturucu buldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.30’da Y.E.Y.(E-30)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 28 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Y.E.Y. tutuklandı.

-Yaralama

Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, M.O.(E-25) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurmuş olduğu bıçağı, daha önceden aralarında husumet bulunan A.D.E.(E-31)’nin yüzüne sallayarak sol kaşının üst kısmından yaraladı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerinde M.O. tespit edilerek tutuklandı.

-Hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde 14 Kasım Cuma günü müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından unutulan cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen N.O. (K-49) dün tutuklandı.