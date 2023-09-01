Girne ve Gemikonağı’nda uyuşturucu suçundan iki kişi tutuklandı.

Girne’de dün M.K.’nin (E-20) evinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 6 gram 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, üzerinde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan metal öğütücü, hassas terazi ve pet şişe bulunarak emare olarak alındı. M.K. tutuklandı.

Öte yandan dün Gemikonağı’nda L.D.C.A.’nın (K-26) evinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

L.D.C.A. tutuklandı.

-Edremit’te hırsızlık

Edremit'te dün bir şahsın kirasında bulunan eve girilerek, 2 bin Euro nakit para, tek taşlı altın yüzük ve 3 altın zincir kolye çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen T.H.(K-59) tutuklandı.

-Lefkoşa’da markette hırsızlık

Lefkoşa’da bir markette çalışan [G.Y.(K-33), M.A.(K-32) ve Y.J.’nin (K-32) Ağustos ayı içerisinde

henüz tespit edilemeyen miktarlarda muhtelif market ürünlerini ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.J.'nın (K-38) da dün tespit edilerek, tutuklandığı belirtildi.

-Cüzdan çalan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 21 Ağustos tarihinde Şht. Kemal Ünal Caddesi’nde bir şahıs tarafından düşürülen, içerisinde 190 Euro, 390 TL nakit para, kimlik kartları, sürüş ehliyeti, bankamatik kartı ile askerlik terhis belgesinin bulunduğu cüzdan A.O.(E-47) tarafından bulunarak çalındı.

Bahse konu şahıs, dün tespit edilerek tutuklandı.

-Hırsızlık mal kabulü

Yılmazköy’de Mayıs ayı-27 Ağustos tarihleri arasında M.D.’nin (E-52) Yılmazköy'de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinden M.Y. tarafından önceden çalınan 823 kg yer altı kablosunu, hurda alım değeri altında, konu şahıstan satın alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işlediği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Tehditle para talep etti

Lefkoşa’da bir iş yerine giden 4 kişi şiddet tehdidinde bulunarak para talep etti. Lefkoşa’da bir iş yerine giden kimliği meçhul şahıslar dün konu işletmede aradıkları sorumlunun bulunmaması ve telefonla kendisine ulaşılamaması üzerine sinirlenerek, iş yerinde çalışma masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörünü kırdı ve iş yeri çalışanına şiddet tehdidinde bulunarak olay yerinden ayrıldı.

Akabinde işletme sahibinin kullanımındaki telefonun WhatsApp hattına, 20 bin ABD doları para vermeleri yönünde tehdit mesajları gönderilerek öldürme tehdidinde bulunuldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen, M.P, M.K, B.E. ve H.Ç. tutuklandı.

-Ülkede izinsiz ikamet eden bir kişi tutuklandı

Gazimağusa'da bugün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, ülkede ikamet izinsiz olarak tespit edilen T.İ. (E-34) tutuklandı.,

Eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde ise bir işletmenin yetkili makamdan izinsiz müzik yayını yaptığı tespit edilerek işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Köpeğe çarpan araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı

Gemikonağı’nda H.Ç.(E-73), Fuat Yakup Sokak üzerinde araçla seyir halinde bulunduğu esnada durup aracından iki köpek indirdiği ve hareket ettiği sırada köpeklerden birine çarparak telef olmasına sebep olduğu belirtildi.

H.Ç. hakkında işlem başlatıldı.