Limasol’da geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen araç kundaklama olayı zanlısı olarak 49 yaşındaki şahsın tutuklandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Limasol polisinin, araç sahibinin evinin önünde park halinde bulunan aracın kundaklanması nedeniyle şüpheli olarak gördüğü 49 yaşındaki şahsı tutukladığını yazdı.

Habere göre kundaklama sonucu araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Limasol’a bağlı Zakaki bölgesindeki bir apartmanın birinci katında bulunan dairede dün çıkan yangın sonucu, ev hizmetlisinin korkarak balkondan atladığını yazdı.

Evde yalnız olan ev hizmetlisinin, kurtulmak amacıyla, birinci kattaki balkondan atlaması soncunda yaralandığını yazan gazete polis ve itfaiyenin derhal olay yerine geldiğini, bahse konu ev hizmetlisinin ise tedavi için Limasol Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Habere göre polis, yangının çıktığı saate daire kapsının kilitli olması olayının yanı sıra uzman ekiple birlikte yangının çıkış nedenini de araştırıyor.