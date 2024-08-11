Kumyalı’da husumetlisine ait evin avlusuna girerek, ev sahibi ve oğlunu sopayla darp eden ve elindeki tabancayla tehdit eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 02.50 sıralarında Deniz Yolu Sokak’ta bulunan evde yaşanan şiddet olayında, A.K.(E-54), T.K. ve oğlu H.K’ye sopayla vurdu; ardından kanunsuz şekilde bulundurduğu tabancayı doğrultarak kendilerini öldüreceği yönüne tehditte bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Demirhan’da düşürülen cüzdanı çalan kişi tespit edildi, tutuklandı

Demirhan’da düşürülen cüzdanı ve içerisinde bulunan bin stg nakit parayı çalan kişi tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 27 Temmuz’da saat 15.15 sıralarında Sevgi Caddesi’nde bir şahıs tarafından düşürülen cüzdanın çalınmasına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen M.A.’nın (E-48) dün tespit edildiği, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Glapsides Plajı’nda rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Glapsides Plajı’nda dün saat 17.15 sıralarında yüksek sesle bağıran ve elindeki bıçağı gelişigüzel sallayan M.T.(E-24) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, şahsın alkollü olduğu, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Başıboş bir köpeğin ölümüyle ilgili zanlı tespit edildi

Gemikonağı Şehit Fuat Yakup Sokak’ta, geçen hafta başıboş bir köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayına ilişkin bir zanlı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, zanlı olarak tespit edilen E.Ç.’nin (E-58) aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Ülkede izinsiz ikamet eden bir kişiye tutukluluk

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz olarak tespit edilen bir kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şahıs tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu… Sürücü ve araçtaki yolcu yaralandı

Gazimağusa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu. Kazada, sürücü ve araçtaki yolcu yaralandı; Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 06.30 sıralarında Cahit Sıtkı Tarancı Sokak’ta meydana gelen kazanın, 169 mlgr alkol tesiri altındaki Ali Güngör Günay’ın (E-20) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, Günay’ın HA 684 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Anafartalar Caddesi kavşağına geldiğinde yolun sağındaki bir evin bahçe duvarına çarptığı ve çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan aracın park halinde bulunan YC 768 plakalı araca çarpıp durduğu belirtildi.

Kazada yaralanan araç sürücü Günay ve araçta yolcu olarak bulunan Utku Yağcı’nın (E-19) tedavilerinin ardından taburcu edildiği, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.