Polis, İskele ilçesindeki Safaköy’de 3 ayrı apartman dairesinde yaptığı arama sonucunda kanunsuz ve gümrüğe beyan edilmemiş mal tasarrufundan 17 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, polis, dairelerde toplam 660 adet cep telefonu, 30 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda bilgisayar hoparlörü, Çin menşei muhtelif içecek ve gıda ürünü, toplam 15 bin 845 TL, 3 bin 985 Amerikan Doları, 5 bin 615 Yuan Çin parası, 30 bin Kyat Miyanmar parası ve 72 Ringgit Malezya parası bularak, emare olarak aldı.

Haziran ayı içerisinde Safaköy’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında yapılan aramada zanlı olarak tespit edilen ve tutuklanan 17 kişi şu şekilde verildi:

“H.M.(E-27), S.W.(E-31), T.L.(E-22), Z.X.(E-24), J.W.(E-27), G.J.(E-36), P.Z.(E-22), J.W.(E-35), W.L.(E-25), W.H.(E-32), X.B.(E-27), J.L.(E-22), J.H.(E-55), C.X.(E-37), X.G.(E-36), C.X.(E-38) ve L.X.(E-35)”

Açıklamada, zanlıların ikisinin ikamet izinsiz ülkede ikamet ettiğinin tespit edildiği, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Mağusa’da kavga… Sırtından ve bacağından bıçakla yaraladı

Gazimağusa’da bugün sabah saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı, bir kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 2. Selim Caddesi saat 04.00 sıralarında olan kavgada, Y.E.K.’in (E-27), aralarında çıkan tartışma esnasında, M.A.T.(E-21)’yi tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla sırtından ve bacağından yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralanan M.A.T.’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığını, zanlı Y.E.K’in tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

- Sabah saatlerinde sarhoş bir halde bıçak sallayan şahıs tutuklandı

Haspolat Sanayi bölgesinde bugün sabah saatlerinde sarhoş olup, elindeki bıçağı gelişi güzel sallayarak ve bağırarak rahatsızlık veren şahıs tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, sabah saat 02.50 sıralarında meydana gelen olayda, M.B.(E-28), 257 mlgr alkol tesiri altında, “kendi istediği müzik çalmadığı” gerekçesiyle, tasarrufunda kanunuz olarak bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadı ile gelişi güzel salladığı ve bağırdığı kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Başka işletmeye ait jet ski ve deniz yataklarına zarar veren 3 kişi tutuklandı

Polis, pazar ve pazartesi günleri Çatalköy’deki bir otelin plajında yer alan bir işletmeye ait 4 jet ski ve 2 deniz yatağına hasar verilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, olayda jet skilerin motor ve benzin kapakları açılarak içerilerine deniz kumu ile şeker döküldüğü, deniz yataklarının ise kesici/delici alet kesildiği kaydedildi.

Açıklamada, M.K.(E-37), S.Y.(E-37) ve Y.A.’nın (E-33) dün tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- ÇÖŞ’ten Haspolat ve Derinya’da operasyon… Bir tutuklu, bir şahsa yasal işlem

Lefkoşa ve Gazimağusa’ya bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri dün Haspolat ve Derinya’da yapılan operasyonda kaçak et, patates cipsi ve tavuk eti ele geçirdi.

Operasyonda 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nun Haspolat mevkiinde, saat 17.40 sıralarında yapılan operasyonda, O.Ş.’nin (E-40) kullanımındaki araçta ve akabinde ikametgahında yapılan aramada GKRY’den alınan ve gümrüğe beyan edilmemiş et bulundu.

Açıklamada, tespit edilen toplam 650 kg sığır ve kuzu etinin emare olarak alındığı ve şahsın tutuklandığı kaydedildi.

Derinya Sınır Kapısı’nda saat 14.00 sıralarında yapılan operasyonda ise, GKRY’den KKTC'ye geçiş yapan Y.B.G.’nin (E-56) aracında yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 410 kg donmuş patates cipsi ve 22 kg donmuş tavuk eti tespit edilerek, emare olarak alındığı belirtildi.

Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı duyurulan açıklamada, her iki olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

- Çataköy’de, Lapta’da ve Bafra’da çevreye rahatsızlık veren alkollü 3 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün ve bugün Çatalköy’de, Lapta’da ve Bafra’fa çevreye rahatsızlık veren alkollü 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Çatalköy’de 275 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunan M.Ü.(E-46) otele alınmadığı gerekçesiyle, Lapta’da 217 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunan A.T.(E-26) ise makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, rahatsızlık verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Bafra’da ise alkol tesiri altında olan M.S.A.’nın (E-25) Mehmetçik Halk Plajı park alanında makul mazereti olmadan, benzer uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunarak rahatsızlık verdiği, şahsın nefes örneği vermeyi ise reddettiği belirtildi.

Soruşturmaların devam ettiği duyuruldu.

- Küçük Kaymaklı’da yangın… Ahşap ambar içerisinde yer alan eşyalar yandı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da bugün sabah saatlerinde meydana gelen yangında ahşap ambar içerisinde yer alan çeşitli ev eşyaları yandı. Tedbirsizlik ve ihmalkarlıktan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, yangının A.G.’nin (E-38), apartman terasında sönmemiş şekilde bıraktığı mangaldan atılan kıvılcımların teras katında, başka bir şahsa ait ahşap ambarı tutuşturması sonucu meydana geldiğini bildirildi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, ahşap ambarın ve içerisinde bulunan 1 adet vantilatör, 1 adet gazlı soba ve muhtelif ev eşyalarının yandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- İkamet izinsiz 5 kişi tespit edildi

Polis Basın Subaylığı, dün ülke genelinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ikamet izni olmadan ülkede ikamet eden 5 kişinin tespit edildiği duyurdu.

Açıklamada, şahısların tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.