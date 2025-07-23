Gazimağusa’da, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.Ö’ye (E-47) ait işyerinde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve canlı mermi bulundu.

Polis basın bültenine göre, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 cam pipo ve hassas terazi ile 9 mm çapında toplam 4 canlı tabanca mermisi tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Sahte kimlik kartını görevli memura verip tedavüle sürdü

Lefkoşa'da Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’nda, dün, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan A.K.A.A (E-25), adına sahte düzenlenmiş kimlik kartını, görevli memura verip tedavüle sürerek sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs etti. Bahse konu şahıs, tutuklandı.

- Lefkoşa’da bir markette hırsızlık

Lefkoşa’da, dün, bir marketin arka kapısını açarak giren meçhul şahıs/lar, kilitsiz para kasasının alt kısmında muhafaza edilen toplam 69 bin 405 TL nakit parayı çaldı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.B.(E-35) tespit edilerek tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı.