İkamet İzni olmayan 4 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

-Ani ve gayri tabii ölüm

Çamlıköy’de sakin Özcan Çevik (E-64) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde dün, ölü olarak bulundu. Çevik’in cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izinde rastlanmadı.

-Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri ve kokain) tasarrufu

Girne’de, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.B’nin (E-54) tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 16 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. İ.B tutuklandı.

-Başkasının kimliğine bürünmek ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs

Lefkoşa’da dün 14.30 sıralarında Lokmacı Kara Geçiş Kapısında, KKTC’den çıkış yapmak isteyen S.D’nin (K-24) tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş pasaportu, görevli memura vererek, belgede adı geçenin kimliğine bürünüp, sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. S.D tutuklandı.