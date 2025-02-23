Lefkoşa'da önceden işlediği hırsızlık suçundan poliste tutuklu bulunan K.A.’nın (E-35), Alayköy’de bir iş yerinde satış temsilcisi ve tahsilatçı olarak çalıştığı sırada tahsil ettiği paraları çaldığı da tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, K.A.’nın (E-35), 31.07.2024-13.02.2025 tarihlerinde çalıştığı şirket adına tahsil ettiği toplam 428.302.48 TL nakit parayı muhasebeye teslim etmediği belirlendi.

-Dur ihtarına uymayıp kaçan şahsın aracında uyuşturucu bulundu

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde, polisin dur emrine uymayıp, olay yerinden kaçan E. S. (E. 22), Boğazköy’de tespit edilerek tutuklandı.

Bugün sabah saat 02.20’de meydana gelen olayda, polisin E. S.’nin aracında yaptığı aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir bıçak bulundu.

-Haspolat'ta bir öğrenci yurdunda kavga

Haspolat’ta bir öğrenci yurdunda bıçaklı kavga çıktı, polis dört kişiyi tutukladı.

Dün saat 19.20’de meydana gelen olayda, A.S.(E-19) ile B.A.(E-20), R.M.(E-19) ve M.M.(E-19) ile kavga etti. Kavga sırasında M.M.’nin tasarrufunda kanunsuz bulundurup taşıdığı bıçağı korkutmak amacıyla gelişigüzel salladığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.