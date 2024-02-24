Esentepe’de kıyıdan yaklaşık 20 mil açıkta deniz içerisinde, önceki gün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan cansız erkek bedeninin 14 şubat'ta Mersin -Gazimağusa seferini yapan geminin yolcusu Hasan Gölgeçen olabileceği düşünülüyor

Söz konusu şahsın üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin “suda boğulma- asfiksi” olduğu tespit edildi.

Polis açıklamasında, cansız bedenin 14 Şubat’ta Mersin - Gazimağusa seferini yapan bir gemide kayıp olduğu bildirilen Hasan Gölgeçen’e (E-63) ait olabileceğinin değerlendirildiği ancak kesin kimlik tespitinin yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor.

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir hassas terazi tespit edilen A.A.(E-27) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Hırsızlık ve KKTC’de kaçak ikamet

Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde bir çalışana ait cep telefonunun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, zanlı olarak aranan D.N.O.(E-21) Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak istediği sırada dün tespit edilerek tutuklandı.

Muhaceret kontrolünde, 21 Şubat’ta yaşanan olayının zanlısının ülkede kaçak kaldığı da tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

-Zahra ve Tanzimat Sokak’ta meydana gelen olayla ilgili 14 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Zahra ve Tanzimat Sokak’ta aralarında mevcut sorundan dolayı halkta korku, dehşet ve endişe yaratacak şekilde toplanan şahıslarla ilgili yürütülen ileri soruşturmada olaya karıştığı tespit edilen 14 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre önceki gece saat 22.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili tutuklanan kişiler şunlar:

“D.G.(E-21), A.H.(E-21), S.G.(E-21), M.H.(E-23), İ.H.(E-34), O.H.(E-17), C.H.(E-25), E.S. (E-19), M.C.K.(E-23), H.K.(E-19), M.T.H.(E-21), Ş.D.(E-21), E.S.K.(E-21), E.A.(E-19)”.

Soruşturma devam ediyor.