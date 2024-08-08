KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 07.08.2024 tarihinde, saat 16:45 sıralarında, Lefkoşa’da, Şht. Muharrem Aydın Sokak üzerinde devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli halde görülen S.S.(E-21)’nin üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan R.T.(E-23) ve S.H.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 07.08.2024 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Girne’de Mevlana Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli halde görülen M.B. (E-19)’nin üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeniviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS

07.08.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gönyeli’de alınan bir şikayet üzerine gidilen bir apartman dairesinde sakin Mırabel Benjamın, kapıyı açarak polisleri görmesi üzerine, üzerini değişip geleceği beyanının ardından kapıyı kapatıp, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yaklaşık beş metre yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

07.08.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

07.08.2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefke’de Ağıllar bölgesinde, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu bir şahsa ait ambar ve içerisinde muhafaza edilen 1500 torba saman, 30 adet rulo vigo sano balya, 25 adet çinko saç ve yine başka bir şahsa ait arazi içerisinde bulunan 10 adet sano balya tamamen, 15 adet küçük harnup ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 07.08.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Esentepe - Girne Anayolunun 10-11 kilometreleri arasında, Ömer YILMAZ, yönetimindeki MD 814 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikamette gelmekte olan Hasan DEMİR yönetimindeki HV 202 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan MD 814 plakalı araç sürücüsü Ömer YILMAZ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 08.08.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da Alirıza Efendi Caddesi üzerinde, Salih BALIKOĞLU (E-23), 147 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FP 706 plakalı araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Ortaköy trafik ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip tarafından yeşil ışık yandığı için Gazeteci Hasan Tahsin Caddesine dönüşe geçen Vasıleıos ZAFERIATOS yönetimindeki KHR 893 plakalı araca çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden FP 706 plakalı araç yolun solunda bulunan bir işletmeye ait beton set duvarına çarpıp durmuştur.

Çarpmanın etkisiyle beton set duvardan savrulan beton parçaları bölgede park halinde bulunan PU 371 plakalı ve VM 598 plakalı araçlara çarparak araçların hasar görmesine sebep olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında FP 706 plakalı araç sürücüsü Salih BALIKOĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.