Kumarhanede hayatını kaybeden kişiye otopsi yapıldı

Ercan'da ve Gazimağusa'da sarhoş olup rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı

Polisin rutin trafik kontrolleri sırasında Girne'de kontrol maksatlı durdurulan bir araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada toplam 15 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak araç sürücüsü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre bugün saat 02.00 sıralarında, Girne’de, Dr. Fazıl Küçük Çemberi’nde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontrolü esnasında, 40 yaşındaki erkek F.K. kontrol maksatlı durduruldu.

F.K’nın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, üzerinde ve aracında yapılan aramada, toplam 15 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. F.K. suçüstü hali gereği tutuklandı.

-Kumarhanede ölen kişiye otopsi

Lapta’da faaliyet gösteren bir otelin kumarhanesinde 12 Mart’ta müşteri olarak bulduğu sırada rahatsızlanarak ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Aytaç Korkmaz’a (E-50) otopsi yapıldı. Otopside, Korkmaz’ın ölüm sebebinin “kalp hastalığına bağlı olarak kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Ercan’da ve Gazimağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlıktan iki tutuklu

Ercan Havalimanı içinde ve Gazimağusa’daki bir eğlence mekanı girişinde sarhoş olup yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre dün saat 18.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Ç.A. (K-45), 181 mlgr alkollü içki tesiri altındayken bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı.

Gazimağusa’da ise bugün saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’ndaki bir eğlence mekanı giriş kapısında O.S. (E-29), sarhoş vaziyette yüksek sesle bağırıp çağırarak etrafa rahatsızlık vermekten tutuklandı. O.S.’nin polise nefes örneği vermeyi reddettiği de belirtildi.