ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

12.04.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Hürriyet SOY (E-57) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

10.04.2024 tarihinde, Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde kalmakta olduğu oda içerisinde yaşamını yitiren Fadime BAYRAM(K-78)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “mide içeriğinin solunum yoluna kaçması sonucu oksijen yetersizliğinden boğulma” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

11.04.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gönyeli’de C.Ç.(E-34)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde hintkeneviri türü uyuştucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü ile 2 adet cam pipet ve yine içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, CİDDİ DARP VE KASTİ HASAR

11.04.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da aralarında daha önceden mevcut olan sorun nedeniyle Y.A.K.(E-18), A.T.(E-17)’nin yüzüne yumruk vurup ciddi şekilde darp ederek bir dişinin kırılmasına ve takmakta olduğu gözlüğün de kırılıp hasara uğramasına sebep olmuştur. Y.A.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR, DARP, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

11.04.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir meyhane içerisinde müşteri olarak bulunan O.T.(E-29), 397 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran işletme sahibini iterek darp etmiş ve takmakta olduğu gözlüğünün de yere düşmesine sebep olduktan sonra, ayağı ile kasten gözlüğün üzerine basıp camının çatlamasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs, işletme önünde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği sırada polis tarafından suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

11.04.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.







KAYIP ŞAHIS

12.04.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Emmanueela Toma RENG (K-23)’in 10.04.2024 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediğini ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 12.04.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Deniz DERE (E-26) 216 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ET 052 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, kontrolsüzce üzerlerinden geçip yolun solunda bulunan boş alan içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 12.04.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Eren İBAK (E-32) 194 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CV 868 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Sema Trafik Işıklarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikametine doğru seyreden ve tarafında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Chımaobı C.Collins EBIRIM (E-34) yönetimindeki PC 456 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. CV 868 plakalı araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 217 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

11.04.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,466 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 217 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 sürücü tutuklanmış ve 27 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

104’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

5’i sigortasız araç kullanmak,

1’i işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak (korsan taksi) ve

62’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.