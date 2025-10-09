Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze’de sağlanan ateşkesin insanlık adına önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Tatar, yazılı açıklamasında, Gazze’de uzun süredir Filistinli masumlara yönelik devam eden soykırımın ve buna bağlı insanlık dramının sona ermesi için atılan her adımı Kıbrıs Türk halkı adına memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Tatar, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasıyla duyurulan ve İsrail ile Hamas arasında kabul edilen ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasının, bölgede kalıcı barışın tesisine giden yolda önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Esirlerin serbest bırakılması ve İsrail’in daha önce belirlenen hatlara çekilmesi yönündeki mutabakatın insani bir nefes alanı yaratma potansiyeli taşıdığını kaydeden Tatar, bu süreçte arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye, Katar ve Mısır’ın yapıcı katkılarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış ve istikrar adına Anavatan Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik çabaları takdir ediyorum. Türkiye’nin bölgesel barışın tesisi için üstlendiği yapıcı rol, yalnızca bölge halklarının değil, insanlığın ortak vicdanına hitap etmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in de ifade ettiği gibi, acıların sona ermesi, rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması yönünde gösterilen irade, küresel sorumluluk bilincinin bir yansımasıdır.

Kıbrıs Türk halkı olarak, barışın, istikrarın ve insan hayatının kutsallığını esas alan bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyor, bölgemizde şiddetin sona ermesine ve kalıcı barışın tesisine katkı koyan tüm taraflara teşekkür ediyorum.”