-Aranan bir kişi Ercan’da tespit edilerek tutuklandı

Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan, 10 Mayıs tarihinde tekne ile onaylanmış liman olmayan bir yerden yurt dışına çıkış yapılması meselesinde aranan zanlı S.A.(E-26), dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

-Girne’de beş kişi kumar oynarken tespit edildi

Girne’de faaliyet gösteren bir lokalde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından dün yapılan denetim sonucu, A.Ö.(E-53), O.A.(E-78), Ş.D.(E-64), M.K.(E-58) ve E.G.’nin (E-46) para karşılığında kağıt oyunu oynamak suretiyle kumar oynadıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutukladı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.



