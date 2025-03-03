(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen olayda C.Ö. (K-68) isimli iş insanını telefonla arayarak, tehdit eden Ayşegül Ersoy “Şiddet tehdidi”, “Elektronik Haberleşme yasasına aykırı hareket” suçlarından tutuklanarak, bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Alparslan Yavuz mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı 22.02.2025 tarihinde saat 16.24’te Lefkoşa’da kullanımında bulunan telefon hattının Whatsapp uygulamasından alacağı olduğu ve alamadığı gerekçesi ile Lefkoşa’da zanlı C.Ö’nün kullanımında bulunan telefon hattının Whatsapp uygulamasından arayarak adı edilene hitaben “duydun mu? Ahmet Keskin’i vurdular. haber izlemen, medya izlemen, hazırlan Cavidan hanım sıra oğluna, torunlarına geldi. Gelinlerine, acıman' diyerek tehdit ettiğini söyledi. Yavuz, zanlının sonra telefonu kapatıp, tekrardan kullanımındaki cep telefonunun Whatsapp uygulamasından C.Ö’nün kullanımındaki cep telefonu hattını 2 kez aramak sureti ile Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı harekette bulunduğunu söyledi. Olayın polisin bilgisine 26.02.2025 tarihinde geldiğini belirten Yavuz, 27.02.2025 tarihinde zanlı aleyhine nöbetçi mahkemeden derdest emri temin edilerek aynı gün tutuklandığını söyledi. Alparslan Yavuz, zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan arama ışığında kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti. Yavuz, aynı gün bu tutukluluk süresinde zanlının tasarrufunda bulunan I-Phone 14 pro max ve İ-Phone 16 Pro max marka cep telefonları mahkeme emri ile incelenmek üzere el konulduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının telefonlarının incelenmek üzere PGM Data İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak,300 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.