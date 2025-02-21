Polis basın bültenine göre, saat 03.30’da henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangında; çekyat koltuk, plastik masa ve klima iç ünitesi yandı. Ayrıca, yangında 6 pencere camı patlarken çıkan dumandan evin tüm duvarları islendi. Yangın, ev sakini iki şahıs tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında yaralanan ev sakinleri, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

- Kapatma saatine uymayan iki işletmeye yasal işlem

Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence ve iş yerlerine yönelik denetimlerde, iki işyerinin mekan kapatma saatine uymadığı ı tespit edildi. İşyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- KKTC'de ikamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

- Unutulan cüzdanı çalan iki kişi tutuklandı

Ortaköy’de bir mağazada, önceki gün, müşteri tarafından unutulan para cüzdanıyla birlikte, içerisinde muhafaza edilen kimlik kartları, sürüş ehliyeti, banka kartı ve 5 bin TL nakit para çalınmasıyla ilgili K.G.(K-23) ve J.S.(K-21) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.