Alayköy’de bir geri dönüşüm fabrikasına ait telle çevrili alanda yeraltı kablosu çalındı, dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, 23-24 Haziran tarihlerinde meydana gelen olayda, geri dönüşüm fabrikasına ait etrafı telle çevrili alanda muhafaza edilen yeraltı kablosunun yaklaşık 20 metre uzunluğundaki kısmı, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından kesilip kullanımlarındaki araca yüklenerek çalındı.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.T.(E-51), A.T.(E-30), H.T.(E-44) ve H.T.(E-32), Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Araç ve kablo da emare olarak alındı.

- Dört işletmeciye yasal işlem

Girne’de dün eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, bir işletmenin ruhsatsız alkollü içki satışa sunduğu, bir işletmenin izinsiz müzik yayını yaptığı ve iki işletmenin mekan kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.