Girne Belediyesi tarafından Karakum Bölgesi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan Erdem Oskar Çemberinde yapılan çalışmalar, 16 saatte tamamlandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, trafik akışının kesintiye uğramaması amacıyla Girne Belediyesi ekiplerinin dün akşamüzeri başlattığı çalışmalar, bugün sabah saat 07.00'de sona erdi. Caddenin peyzaj düzenlemeleri, otopark alanlarının oluşturulması ve aydınlatma çalışmalarının ise önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, çemberdeki çalışmaların tamamlanması ardından yaptığı açıklamada, “Bu başarılı çalışmaya katkı koyan taşeronlarımıza, boya ekibimize, Belpaz Bayındırlık Birimi ekibimize, Trafik Zabıta Birimimize kentim adına teşekkür ederim” dedi.

Şenkul, açıklamasının devamında, kentin zorlu koşullarının kendilerini daha iyi organize olmaya ve sürekli gelişmeye zorladığını belirterek, Girne Belediyesi’nin bir bütün olarak hızlı ve etkili şekilde hareket edebildiğini dile getirdi.