İskele’de sakin 49 yaşındaki Yavuz Holat, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 17.00 sıralarında evinde rahtsızlanan Holat, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Holat’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belirlenecek.

-Gönyeli’de uyuşturucu

Gönyeli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tasarrufunda 75 gram hintkeneviri ve 5 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan M.K.(E-38) tutuklandı.

Operasyon, bugün saat 20.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

-Dikkatsiz sürücü, Önder Alışveriş Merkezi’nin cam vitrinine çarptı

Öte yandan bugün saat 13.30’da Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz sürücü, Önder Alışveriş Merkezi’nin cam vitrinine çarptı.

Kaza; Lefkoşa Önder Alışveriş merkezinin oto parkından çıkmaya çalışan Anıt Ergin’in (E-58) dikkatsizliği sonucu JL 909 plakalı aracını hareket ettirip geri vites yerine ön vitese takması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, Önder Alışveriş Merkezi’nin cam vitrini ve araçta hasar meydana geldi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.