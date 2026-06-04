Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, yarın saat 10.00'da Gemikonağı'ndaki CMC Maden Atıkları Tesisi'nin giriş kapısında eylem yapacak.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü’nden verilen bilgiye göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle düzenlenecek eylem, temizlenmeyen CMC maden atıklarının, sağlığı ve çevreyi tehdit etmeye devam etmesini protesto etmek ve yetkililere bu sorunun çözümü konusunda “sorumluluklarını hatırlatmak” amacıyla düzenleniyor.

Platform Koordinatörlüğü, Lefke bölge halkının CMC atıklarıyla yaşamasının “kader” olarak görülemeyeceğini ifade ederek, bu durumun ortadan kaldırılması için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Tüm halkı, sivil toplum örgütlerini, kurumları ve kuruluşları eyleme davet etti.