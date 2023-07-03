İskele’de faaliyet gösteren Ceaser Resort isimli iş yerinin kiralama ofisinden para çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 05.00 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren Ceaser Resort isimli iş yerinin kiralama ofisinin kapısı açılarak içeriye girildi ve 3690 USD, 1710 STG, 2680 Euro ve 8500 TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.G.(E-21) ve M.G. (E-25) tutuklandı.

-Vahim zarar…

Gönyeli’de Yalçın Park’ta, dün 18.00 sıralarında T.U.(E-32), aralarında çıkan tartışma neticesinde Mehmet Ali Deniz’in burnuna cam şişe ile vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Rahatsızlanan şahıs

Kumyalı'da sakin Fikri Bağrıkaralı (E-37), dün saat 10.00 sıralarında, Kumyalı arpa siloları bölgesindeki toprak yol içerisinde, traktörünün yanında rahatsızlanmış şekilde bulundu. Bağrıkaralı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Trafik kazası

Girne’de Bengi Sokak üzerinde bu sabah 05.00 sıralarında yaşanan kazada, Nargız Ruzıeva (K-42), 161 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PD 736 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce ana yol konumundaki Ecevit Caddesi’ne giriş yaptı ve o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Abdullah Eroğlu (E-37) yönetimindeki NA 263 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.