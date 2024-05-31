ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

1. 29.05.2024 tarihinde Paşaköy’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Kamil BAŞARI (E-68)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Aort Anevrizma Ruptürüne bağlı iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 29.05.2024 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Tahir AKARTÜRK (E-90)’ün doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp krizi ve Alzheimer hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTE RESMİ BELGEYİ TEDAVÜLE SÜRMEK VE SAHTEKARLIKLA KAYIT TEMİN ETMEYE TEŞEBBÜS

30.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, GKRY’den bölgesinden KKTC’ye kullanımındaki aracı ile giriş yapan D.E.(E-56)’nin, araçtaki yolcu S.S.A.(E-64)’nın tasarrufunda bulunan sahte olarak düzenlenmiş pasaportu, görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.R.(E-45) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

30.05.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da bir araç park yeri içerisinde, S.G.(K-25) kullanımındaki araç ile tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle, Trafik Ekipleri tarafından rapor edildiği sırada şüpheli hareketler sergilemesi sonucu üzerinde ve aracında yapılan aramada,

yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ögütücü tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

30.05.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

MEKAN KAPAMA SAATİNE UYMAMAK

31.05.2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, söz konusu marketin mekan kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.











TRAFİK KAZASI

1. 30.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de Boğazyolu caddesi üzerinde, Ali ANDAÇ (E-59) yönetimindeki MB 404 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve sağ arka yan kısmı ile beton duvara çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere ve aydınlatma direğine de çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu Seniha ANDAÇ(K-86) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması, kaburga ve boyun kırıkları teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahade altına alınmıştır. Araç sürücüsü Ali ANDAÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 31.05.2024 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Bekir Şahin KULAÇ (E-23) 204 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NG 199 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Vedat RATİB (E-30) yönetimindeki YE 050 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. NG 199 plakalı araç sürücüsü Bekir Şahin KULAÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.