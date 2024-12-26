Lefkoşa’da ikamet izni bulunmayan bir kişi, Polis memurlarının kaldığı ikametgaha gelmesi üzerine yerden 10 metre yükseklikte bulunan balkondan atlayarak ayağını kırdı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da, yüksek müzik sesi gelen bir daireye, dün 22:00 sıralarında polis memurlarının gitmesi üzerine, dairede bulunan Prosper Lukman Yusuf (E-29), yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunan ikametgahın balkonundan atladı. Yere düşmesiyle ayağı kırılan Yusuf, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yusuf’un ülkede yasal statüsü ve ikamet izni olmadığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Denetimler

Polis tarafından yapılan denetlemeler esnasında ülkede yasal statüsü ve ikamet izni, olmayan 5 kişi tespit edildi. Bahse konu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Girne

Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisinde, 151 miligram alkol tesiri altında yüksek sesle bağırarak rahatsızlık veren bir kişi (Ö.E.(E-24)) tutuklandı. Söz konusu şahsın ülkede yasal statüsü ve ikamet izni olmadığı tespit edildi.

Girne ve Lapta’da da, iki kişi (A.D.(E-50) ve F.A.O.(E-36)) alkol tesiri altında, yüksek sesle bağırarak rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Araç yangını

Girne’de Zeytinlik Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde, Mustafa Topçu’nun kullanımındaki SH 320 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümünde oluşan yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın motor ve iş bölümünde zarar oluştu.

-Trafik kazası

Girne-Alsancak Çevre Yolunda, bugün kaza meydana geldi, kazada yaralanan olmadı. Bugün 03:00 sıralarında, 197 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan Ahmet Seraslan (E-39), yönetimindeki ZRJ 160 plakalı salon araçla Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarptı, çarpmada çelik bariyerlerden kopan demir parçaları, karşı şeritten gelmekte olan Arcan Kanara (E-46) yönetimindeki TRK 022 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı. Ahmet Seraslan tutuklandı.