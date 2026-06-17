KKTC’de faaliyet gösteren çok sayıda oto galeri ile İngiltere’den Kıbrıs’a eşya gönderen vatandaşlar, Dolphin Group Denizcilik üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlarda ciddi mağduriyet yaşandığını iddia etti.

İddialara göre şirketin mali sıkıntılar yaşaması ve borçları nedeniyle, Mayıs ayının başından bu yana çok sayıda konteyner Mersin Limanı’nda bekletiliyor. Konteynerlerde KKTC’ye gönderilmek üzere yola çıkan yaklaşık 100 aracın bulunduğu ve bu araçların onlarca farklı galeriye ait olduğu öne sürülüyor.

Araçlar Haftalardır Teslim Edilemiyor

Mağdurlar, haftalardır araçlarını teslim alamadıklarını, liman ve gümrük işlemlerinin şirket kaynaklı sorunlar nedeniyle durma noktasına geldiğini savunuyor. KKTC’deki galeriler araçlarını beklerken, İngiltere’den ev eşyalarını gönderen vatandaşların da aynı krizden etkilendiği belirtiliyor.

“Şirket Yetkililerine Ulaşılamayor”

Yaşanan süreçte en büyük tepkinin, şirket yetkililerine ulaşılamadığı yönündeki iddialar nedeniyle ortaya çıktığı ifade ediliyor. Mağdurlar, telefonlara yanıt verilmediğini ve belirsizliğin her geçen gün arttığını dile getiriyor. Sosyal medyada ise şirket sahiplerinin TikTok üzerinden paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar tepkileri daha da büyüttü.