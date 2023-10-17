Dipkarpaz’da, ikametgahında rahatsızlanarak hayatını kaybeden 52 yaşındaki Baniku Mikelli’nin ölüm sebebinin "Dissekan Aort Anevrizma Rüptürü (Aort damarı yırtılması)" olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Mikelli 13 Ekim’de hayatını kaybetmişti.

-Lokmacı Kara Giriş Kapısında, Gazimağusa ve Girne’de uyuşturucu…4 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye giriş yapan O.D.’nin (E-32) üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ve yaklaşık 28 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 20.00 civarında meydana gelen olay sonrası uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan dün saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.K.N.(E-29) ve A.Ö.’nün (K-24) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 115 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 kağıt para bulundu.

Uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Girne’de dün saat 22.30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında C.K.A.’nın (E-34) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 21 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 270 Stg ile 3100 TL nakit para bulundu.

Uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere ve paralara polis tarafından el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da emlakçı tarafından satışa çıkarılan evi sahte evrak düzenleyerek satan 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, emlakçı tarafından satışa çıkarılan apartman dairesini, mal sahibinden izinsiz ve habersiz satabilmek maksadıyla sahte satış vekaletnamesi düzenleyerek tedavüle sürdükten sonra, satarak 58.000 Stg parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilen A.G.M.A.(E-22) tutuklandı.

Olay 22 Eylül tarihinde meydana geldi.

-Güzelyurt’ta bir lokalde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi ve işletmeciye yasal işlem

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir lokalde polis tarafından yapılan kontrolde, C.T.(E-51), A.S.(E-70), H.T.(E-60) ve H.T.’nin (E-52) “atanasi” diye bilinen kağıt oyununu para karşılığında oynadıkları tespit edildi.

Dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar ve kumar oynanmasına müsaade eden işletmeci R.B. (E-75) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İskele’de, izin şartlarına uymayarak 102 tüp gaz depolayan market sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı

Öte yandan dün İskele’de faaliyet gösteren H.S.’ye (E-52) ait markette polis tarafından yapılan kontrolde, izin şartlarına uyulmadığı ve 40 adet yerine 102 tüp gaz depoladığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz 6 kişi tespit edilerek tutuklandı

Dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmalı devam ediyor.