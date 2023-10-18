Gazimağusa’da bir apartman dairesinin, A.G.M.A.(E-22) tarafından sahte satış vekaletnamesiyle satılması konusunda yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı tespit edilen M.F.Ç. (K-63) tutuklandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, olay 22 Ağustos tarihinde meydana geldi.

-İskele ve Kuzucuk’ta tüp gaz hırsızlığı

İskele ve Kuzucuk’ta bulunan iki ayrı ait ikametgahın bahçesinden 5 ev tipi tüp gaz çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede tutuklu bulunan zanlı E.K.(E-43) ve Z.K.’nin (E-28) İskele ve Aygün’de bulunan üç ayrı ikametgahın bahçesine de izinsiz girerek, 8 ev tipi tüp gazı da çaldıkları tespit edildi.

-İskele’de odun kesme makinesi çaldı

İskele’de 15-16 Ekim tarihleri arasında, bir evin bahçesine izinsiz girerek, bir odun kesme makinesi çalan S.İ. (62) tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Demirhan’da marketten hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden şahıs tarafından, kozmetik reyonunda satışa sunulan muhtelif markalarda toplam 642,30 TL değerindeki kozmetik ürünleri çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.S.(E-39) tespit edilerek tutuklandı.

-Güzelyurt’ta bir kafe ve kahvehanede kumar

Güzelyurt’ta dün yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde bir kafe ve kahvehanede para karşılığı kumar oynayan ve oynatılmasına izin veren 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis, S.Y. (E-67), H.T. (E-51), A.D. (E-50) Y.S. (E-43), K.T. (E-54), B.D. (E-55), B.K. (E-58), E.E. (E-65), E.K. (E-55) ve S.Y.’nin (E-39) para karşılığı kumar oynadığı, K.Y. (E-46) ile M.K.’nin ise (E-47) kumar oynanmasına müsaade ettiği tespit edildi.

-Gemikonağı’nda bir araçta kanunsuz golf sopası

Gemikonağı’nda, polis tarafından yapılan asayiş ve trafik denetimleri sırasında kontrol maksatlı durdurulan O.J.T.’nin (E-36) kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarruf edilen tecavüz-i alet (golf sopası) tespit edilerek emare olarak alındı.

Dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de içki ruhsatsız alkol satan bir restoran işletmecisi hakkında işlem başlatıldı

Girne’de polis tarafından yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında eğlence mekanlarında yapılan kontrollerde bir restoranın yetkili makamdan alınmış alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde izinsiz alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi.

Dün 23.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu işyeri işletmecisi K.O.(K-21) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Araçtan yola çöp atan şahsa para cezası

Lefke’de devriye yapan polis ekibi, tarafından, M.M.A.’nın (E-24) kullanımındaki araçtan yola çöp attığı tespit edildi.

Dün 14.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Çevre Dairesi ekipleri tarafından bahse konu şahsa para cezası kesildi.