Güzelyurt’ta şüpheli görülen A.T.’nin (E-29) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 miligram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ve içerisinde tütünle karışık metamfetamin türü uyuşturucu madde içeren bir adet ucu yanık sarma sigara tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, sigara emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da katle teşebbüs

Lefkoşa’da M.K. (E-47), “dedikodu yaptığı” gerekçesiyle tartıştığı M.G.’yi (E-31), tasarrufunda bulundurduğu palayı başının arka kısmına vurmak suretiyle yaralayıp öldürmeye teşebbüs ettikten sonra M.G.’ye ait cep telefonunu da kasten yere atıp kırarak hasara uğrattı. M.K. daha sonra tasarrufundaki palayı, olay yerinde bulunan İ.C.’nin (E-24) yüzüne fırlatarak, adı edilenin dişinin kırılmasına ve alt dudağının kesilmesine sebep olup, vahim zarara uğrattı.

M.G. ve İ.C., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. M.K. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lapta’da hırsızlık

Lapta’da faaliyet gösteren bir meyhanenin giriş kapısındaki asma kilit kırılıp, içeriye girildi ve bina içerisinde muhafaza edilen tablet bilgisayar çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.G. (E-37) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Boğaziçi’nde vahim zarar

Boğaziçi’nde bulundukları ikametgah içerisinde, küfürlü konuşmaması için kendisini uyardığı gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu M.Y.(E-40), S.Ç.’nin (E-39) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp etti ve bir dişinin kırılmasına sebep oldu. M.Y.tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de yaralama

İskele’de bir apartmana ait araç park yeri içerisinde H.T.E. (E-27), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile E.Ö.’yü (E-74) çenesinin alt kısmından yaraladı. E.Ö., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. H.T.E. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lapta’da “bularak hırsızlık”

Lapta’da cadde üzerinde bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı içerisinde muhafaza edilen 425 Stg, 125 Euro, 120 ABD Dolar ve 4 bin 670 TL nakit para bulunarak çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen F.H. (E-39) ve H.K. (E-46) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de kayıp şahıs

Gönyeli’de sakin Meryem Uyan’ın (K-15) kaldığı ikametgahtan dün 17.00 sıralarında ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.

Bahse konu şahıs aranıyor. Soruşturma devam ediyor.

-Güzelyurt’ta araç yangını

Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Hacı Murat Buğur yönetimindeki LP 873 plakalı vinçli kamyon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen vinç kısmında bulunan kontrol paneline ait elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın kabin kısmı, vinç kontrol paneli, hidrolik hortumları, sağ ön tekerleği, çamurluğu, motor üst kapağı ile vinç kısmında bulunan çeşitli plastik ve metal aksamlar yandı. Soruşturma devam ediyor.