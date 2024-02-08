ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 07.02.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Mevlevi’de sakin Ali KÜÇÜK(E-64) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 07.02.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Dilekkaya’da sakin Mikail YÖRDEM (E-47) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

3. 04.02.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, yüksek ateş şikayeti ile ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Çocuk Acil Servisine getirilen Kadir Erkin DAĞLAR (Ç-2), tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 06.02.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

1. 04.02.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Merdi Basua KABUAYA (E-20)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 05.02.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ozan SİNELİ (E-49)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (METAMFETAMİN) TASARRUFU

07.02.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Güzelyurt’ta İnönü Meydanı bölgesinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen A.T. (E-29)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 miligram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık metamfetamin türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KATLE TEŞEBBÜS, VAHİM ZARAR, YARALAMA, KASTİ HASAR VE TECAVÜZİ ALET TAŞIMAK

07.02.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da, hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu M.K.(E-47), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu palayı M.G.(E-31)’nin başının arka kısmına vurmak suretiyle yaralayıp öldürmeye teşebbüs ettikten sonra, M.G.’ye ait cep telefonunu da kasten yere atıp kırarak hasara uğratmıştır. Akabinde M.K., yine tasarrufundaki palayı olay yerinde bulunan İ.C.(E-24)’nin yüzüne fırlatarak, adı edilenin dişinin kırılmasına ve alt dudağının kesilmesine sebep olup vahim zarara uğratmıştır. M.G. ve İ.C., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuştur. M.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BİNA AÇMA, HIRSIZLIK, KASTİ HASAR VE MÜLKE TECAVÜZ

06.02.2024 tarihinde, 11:00 sıralarında, Lapta’da faaliyet gösteren bir meyhanenin giriş kapısındaki asma kilit kasten kırılıp hasara uğratıldıktan sonra, kapı açılıp içeriye girilmiş ve bina içerisinde muhafaza edilen tablet bilgisayar çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.G.(E-37) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

07.02.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Boğaziçi’nde bulundukları ikametgah içerisinde, küfürlü konuşmaması için kendisini uyardığı gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu M.Y.(E-40), S.Ç.(E-39)’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ederek, bir dişinin kırılmasına sebep olmuştur. M.Y.tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA VE KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMAK

07.02.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, İskele’de, bir apartmana ait araç park yeri içerisinde, H.T.E.(E-27) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile E.Ö.(E-74)’yi çenesinin alt kısmından yaralamıştır. E.Ö. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. H.T.E. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BULARAK HIRSIZLIK

02.02.2024 tarihinde, Lapta’da cadde üzerinde bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı içerisinde muhafaza edilen 425 Stg, 125 Euro, 120 ABD Dolar ve 4670 TL nakit para bulunarak çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.H.(E-39) ve H.K.(E-46) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

06.02.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

07.02.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; aynı tarihte saat 17:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Meryem UYAN (K-15)’ın kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.









TRAFİK KAZASI

1. 07.02.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Rıasat ALİ(E-46) yönetimindeki TRN 877 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşak üzerinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan bir şantiyeye doğru dönüşe geçen Asiye CİNGÖZ (K-42) yönetimindeki SP 823 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan SP 823 plakalı araç, yolun sağından çıkarak toprak sete de çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan SP 823 plakalı araç sürücüsü Asiye CİNGÖZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 07.02.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin servis yolunda, Jawad SADIQ (E-21) yönetimindeki VA 521 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu dengesini kaybedip motosikletten düşmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.

Kaza sonucu yaralanan Jawad SADIQ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 07.02.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Asena GÜLER (K-26) yönetimindeki GC 019 plakalı salon araç ile park halinden dikkatsizce ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola giriş yaptığı sırada, o esnada bulvar üzerinde gerisinden gelip kuzey istikametine doğru seyreden Özgür DEMİR(E-23) yönetimindeki HV 328 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan HV 328 plakalı motosiklet sürücüsü Özgür DEMİR ve motosikletteki yolcu Damla KIZILTAY(K-15), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Özgür DEMİR taburcu olurken, Damla KIZILTAY ise sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

07.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,976 araç sürücüsü kontrol edildi ve 237’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 70’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1 kamyon sürücüsü trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve 61’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 423 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 48 araç ise trafikten men edilmiştir.

ARAÇ YANGINI

07.02.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Hacı Murat BUĞUR yönetimindeki LP 873 plakalı vinçli kamyon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen vinç kısmında bulunan kontrol paneline ait elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu söz konusu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın kabin kısmı, vinç kontrol paneli, hidrolik hortumları, sağ ön tekerleği, çamurluğu, motor üst kapağı ile vinç kısmında bulunan çeşitli plastik ve metal aksamlar yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.