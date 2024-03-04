Esentepe’de sakin Anthony Filugelli (E-55), ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Meclis’te ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı Meclis’te ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı

Polis Basın Bültenine göre, adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanılmadı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de uyuşturucu

Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sırasında, şüpheli hareketleri sonucu C.K.O.’nun (E-34) üzerinde, kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine imnanılan toplam 7 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 24 bin 550 TL, 2 bin 800 ABD doları ile 730 sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.