Esentepe’de sakin Anthony Filugelli (E-55), ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanılmadı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de uyuşturucu

Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sırasında, şüpheli hareketleri sonucu C.K.O.’nun (E-34) üzerinde, kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine imnanılan toplam 7 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 24 bin 550 TL, 2 bin 800 ABD doları ile 730 sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.