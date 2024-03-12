Çatalköy’de ani ölüm… 34 yaşındaki Ali Fahri hayatını kaybetti

Çatalköy’de evinde rahatsızlanan 34 yaşındaki Ali Fahri, ambulans ile götürüldüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay önceki gün meydana geldi.

-Karaoğlanoğlu’nda 23 yaşındaki Atabek Saprkulyyev yaşamına son verdi

Karaoğlanoğlu’nda sakin Atabek Saprkulyyev (E-23), bugün 02.30 sıralarında yaşamına son verdi.

-Lefkoşa’da uyuşturucu…Bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından dün saat 18.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapmak isteyen N.T.’nin (E-36) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain ve yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Girne’de uyuşturucudan üç kişi tutuklandı

Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde, dün saat 17.00 sıralarında Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, yol kenarında park halindeki araçta şüpheli görülen İ.K.(E-37), C.C.(E-46) ve İ.Ö.’nün (E-36) üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, tütüne sarılı yaklaşık 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Polis uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el koyarken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Çayönü’nde kavgada bir kişinin bunu kırıldı

Çayönü’nde H.Y.(E-44) ve D.K.(E-51) bulundukları evde kavga etti. H.Y., D.K.’yi ciddi şekilde darp edip burun kemiğini kırdı.

Önceki gün meydana gelen olayın polisin bilgisine getirilmesi üzerine H.Y. tutuklandı.

-Beyarmudu Kara Geçiş Kapısından televizyon geçiren şahıs hakkında yasal işlem

Öte yandan dün Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından Beyarmudu Kara Geçiş Kapısında yapılan kontrol ve denetimlerde KKTC’ye giriş yapan E.Ö.’nün (E-64) aracında yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 1 televizyon tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Zahra ve Tanzimat Sokak olayı kapsamında bir kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da Zahra ve Tanzimat Sokakta, "halkta korku, dehşet ve endişe yaratacak şekilde, kanunsuz toplanan şahıslar" ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, aranan V.D.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC ikamet izinsiz yaşayan 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.