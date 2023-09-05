Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Polis örgütünün görev ve yetkilerine giren konuların, Ombudsman'ın yetkileri dışında olduğunu hatırlattı.

Varol, Veli Gürpınar isimli vatandaşın, Ombudsman'a dilekçe ile başvuru yaptığını ancak müracaatın Ombudsman Yasası'na göre tamamlanmadığını kaydetti. Varol ayrıca, Gürpınar’ın dilekçesinde şikayete konu ettiği hususların Polis Örgütü bünyesinde yapılan vekaleten görevlendirmeler ve polislerin hak ve menfaatleri ile ilgili olduğunu kaydederek, Polis örgütünün görev ve yetkilerine giren konuların Ombudsman'ın yetkisi dışında olduğunu belirtti.

Ombudsman İlkan Varol, Veli Gürpınar isimli vatandaşın Polis örgütü bünyesinde yapılan vekaleten görevlendirmeler ve 1985 öncesi Polis Örgütüne katılan polislerin hak ve menfaatlerine ilişkin dilekçesi konusunda açıklama yaptı.

Varol açıklamasında, 38/1996 sayılı Ombudsman Yasasına göre Ombudsman'ın görev ve yetkileri ve Ombudsman'ın harekete geçmesine ilişkin kurallara işaret ederek, kişilerin müracaatını matbu müracaat formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle şahsen yapması gerektiğini kaydetti.

Veli Gürpınar’ın 14 Aralık 2018'de Daire’ye bir dilekçe verdiğini ancak zamanın Yüksek Yönetim Denetçisi tarafından müracaata ilişkin şekil şartları ve unsurları tamamlanmadan dilekçenin kabul edildiğini aktaran Varol, bu nedenle Gürpınar’ın dilekçesinin yasanın aradığı şekil şartlarına uygun olmadığını ifade etti.

Veli Gürpınar’ın dilekçesinde şikayet ettiği konuların yasanın aradığı şekil şartlarına uygun olmadığı halde incelendiğini de anlatan Varol, dilekçede şikayete konu edilen hususların Polis örgütü bünyesinde yapılan vekaleten görevlendirmeler ve polislerin hak ve menfaatleri ile ilgili olduğunu belirtti ve Polis örgütünün görev ve yetkilerine giren konuların Ombudsmanın yetkisi dışında olduğunu vurguladı.

Varol açıklamasında, "Netice itibarıyla, Sayın Veli Gürpınar’ın dilekçesi, yasanın aradığı başvuru şekil şartlarına uygun olmadığı gibi, şikayet konusu edilen hususlar da 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasasının Ombudsmana verdiği yetkilerin dışında olduğu cihetle daha ileri işlem yapılması hukuken mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.