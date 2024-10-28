Girne’de Ziya Rızkı Caddesi'nde, dün meydana gelen trafik kazasında, polise yalan bilgi veren iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, S.G.B’nin (E-33) kullanımındaki araçla trafik kazası yaptığı halde, kazayı üstlenmesi için V.S’yi (E-37) teşvik etmesi sonucu, V.S’nin kaza anında söz konusu aracı kendisinin kullandığı yönünde polise yalan bilgi verdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.