Polis ülke genel etkili olan yoğun sis nenediyle görüş mesafesinin azaldığını belirterek, sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre yoğun sisin etkili olduğu bölgeler şöyle:

“Girne - Lefkoşa Anayolu'nun Lavinium Sitesi ile Gönyeli Çemberi arası, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun köpek barınağı ve Mutluyaka kavşakları arası ile Korkuteli civarı, Yonca Kavşağı - Ercan ana yolu, Beyarmudu - Dörtyol ana yolu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunun Alayköy Çemberi ile Serhatköy civarı arası, Boğaz - Gönyeli yolunun, Oray Sitesi ile Gönyeli civarı, Gönyeli Çemberi, Metehan Bölgesi, Çamlıbel-Yılmazköy ana yolu ile Çamlıbel - Girne yolları.”