oğazköy’de yaşayan ve beş gündür kayıp olan 21 yaşındaki Muharrem Karabaşak’ın bulunduğu bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada 8 Şubat Çarşamba günden beri kayıp olan Karabaşak’ın bulunduğu kaydedildi.
oğazköy’de yaşayan ve beş gündür kayıp olan 21 yaşındaki Muharrem Karabaşak’ın bulunduğu bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada 8 Şubat Çarşamba günden beri kayıp olan Karabaşak’ın bulunduğu kaydedildi.
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