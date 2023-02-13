Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı

oğazköy’de yaşayan ve beş gündür kayıp olan 21 yaşındaki Muharrem Karabaşak’ın bulunduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada 8 Şubat Çarşamba günden beri kayıp olan Karabaşak’ın bulunduğu kaydedildi.