oğazköy’de yaşayan ve beş gündür kayıp olan 21 yaşındaki Muharrem Karabaşak’ın bulunduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada 8 Şubat Çarşamba günden beri kayıp olan Karabaşak’ın bulunduğu kaydedildi.