Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafiğe çıkış saatlerine uymayan üç kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, kamyonlar ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından bu sabah gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerinin de kontrol edildiği bildirildi.

Bu bağlamda, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07.00 - 08.00 saatleri arasında), 5 bin kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmaları yasak olmasına rağmen trafikte seyrettikleri tespit edilen üç kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kamyon araçların tümü trafikten men edildi.