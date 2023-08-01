Polis, harnup hırsızlığı şikayetleri gelmesi üzerine, başta İskele bölgesi olmak üzere tüm bölgelerde hırsızlığa karşı devriyeleri arttırdığını duyurdu.

Açıklamada, hırsızlığın yanı sıra kaymakamlıklar tarafından belirlenen tarihlerden önce harnup hasadı yapılmasının da suç olduğu belirtilerek, erken hasad yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

Harnup hırsızlığı şüphesi durumunda ve erken hasat yapıldığının tespit edilmesi halinde Polise bilgi verilmesi istendi.